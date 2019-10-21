Куньмин, Китай, , 06:08 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 12,8 кг метамфетамина, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция города Хунхэ в начале октября получила наводку на банду, занимающуюся транспортировкой наркотиков. 10 октября в 18:00 по местному времени на одной из горных дорог была проведена спецоперация в уезде Лунлин города Баошань, в результате которой было найдено 27 мешков с метамфетамином весом более 12,8 кг. Подозреваемому удалось скрыться. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является передовой Китая в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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