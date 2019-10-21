Якутск, 21 октября 2019, 03:15 — REGNUM Робот-мамонт оказался популярным экспонатом VII фестиваля косторезного искусства народов России в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он встречал рёвом гостей.
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Фестиваль косторезного искусства народов России проходил 17−20 октября. На выставке были представлены работы более 100 мастеров из 15 регионов России и Гренландии (Дания).
У организатора местного парка динозавров Александра Файзеля, автора робота-мамонта, в домашнем парке обитают бетонный мамонт, различные динозавры юрского периода, чучела волка, медведя, лося и дикого кабан. В центре экспозиции — пещерный лев, сделанный из конской шкуры.
«В планах, естественно, ещё разрастаться. Будут и маленькие, и большие — 18-метровые динозавры», — рассказал «Якутия 24» скульптор и таксидермист.
Мамонт высотой три метра, полностью покрыт шерстью. Александр Файзель его делал две недели и собирается ещё усовершенствовать робота.
«Хочу, чтобы было моргание глаз, движение ушей, чтоб он ходил», — пояснил автор.
Как сообщало ИА REGNUM, генконсул США во Владивостоке Луис Кришок, побывавший в павильоне Колымы на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме-2019, был поражён косторезному мастерству одного из народных умельцев Колымы. Мастер подарил американцу сувенир и показал мастер-класс резьбы по дереву.