Якутск, , 03:15 — REGNUM Робот-мамонт оказался популярным экспонатом VII фестиваля косторезного искусства народов России в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он встречал рёвом гостей.

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Фестиваль косторезного искусства народов России проходил 17−20 октября. На выставке были представлены работы более 100 мастеров из 15 регионов России и Гренландии (Дания).

У организатора местного парка динозавров Александра Файзеля, автора робота-мамонта, в домашнем парке обитают бетонный мамонт, различные динозавры юрского периода, чучела волка, медведя, лося и дикого кабан. В центре экспозиции — пещерный лев, сделанный из конской шкуры.

«В планах, естественно, ещё разрастаться. Будут и маленькие, и большие — 18-метровые динозавры», — рассказал «Якутия 24» скульптор и таксидермист.

Мамонт высотой три метра, полностью покрыт шерстью. Александр Файзель его делал две недели и собирается ещё усовершенствовать робота.

«Хочу, чтобы было моргание глаз, движение ушей, чтоб он ходил», — пояснил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, генконсул США во Владивостоке Луис Кришок, побывавший в павильоне Колымы на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме-2019, был поражён косторезному мастерству одного из народных умельцев Колымы. Мастер подарил американцу сувенир и показал мастер-класс резьбы по дереву.