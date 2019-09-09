Магадан, Магаданская область, , 07:13 — REGNUM Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок, побывавший в павильоне Магаданской области на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме, поразился косторезному мастерству одного из народных умельцев Колымы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Луис Кришок опубликовал эмоциональный пост в своём Facebook о встрече с магаданским мастером народных искусств Юрием Ханьканом.

«Для меня было большой честью познакомиться в павильоне Магаданской Области с настоящим мастером народных искусств эвенского народа—Юрий Владимирович Ханькан! Я поражён Вашим мастерством и красотой изделий, Юрий Владимирович! Спасибо и за мастеркласс и за потрясающий подарок. До скорых встреч на Вашей Магаданской родине!», — написал генконсул США в ФБ (пунктуация и орфография сохранены).

Как сообщало ИА REGNUM, все дальневосточные регионы представили на ВЭФ-2019 свои самобытные павильоны на выставке «Улица Дальнего Востока». Форум проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября.