Красноярск, , 03:05 — REGNUM Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды передано в Красноярском крае.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы Гидрометцентра, 21 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель. Местами порывы ветра будут достигать 26 м/с.

В Туруханском районе края местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. В центральных и южных районах прогнозируется отложение мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах сохранится гололедица.

Жителей и гостей Красноярского края просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре назвали регионы России, куда идёт похолодание и снег.