Красноярск, 21 октября 2019, 03:05 — REGNUM Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды передано в Красноярском крае.
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы Гидрометцентра, 21 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель. Местами порывы ветра будут достигать 26 м/с.
В Туруханском районе края местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. В центральных и южных районах прогнозируется отложение мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах сохранится гололедица.
Жителей и гостей Красноярского края просят соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре назвали регионы России, куда идёт похолодание и снег.