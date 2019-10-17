Москва, , 14:43 — REGNUM Во второй половине текущей недели небывалое для октября тепло, которое до сих пор сохранялось в регионах Западной Сибири, сменится похолоданием. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Уже с сегодняшнего дня, 17 октября, на погоду южной части Западной Сибири начнет оказывать влияние циклон, перемещающийся с юга Урала в восточном, а затем северо-восточном направлении.

«В большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный порывистый ветер. Местами осадки могут быть настолько сильными, что сможет образоваться временный снежный покров», — отмечают синоптики.

Хуже ситуация обстоит в Алтайском крае и Республики Алтай. В этих регионах из-за непогоды — дождя, переходящего в мокрый снег, а также значительного усиления ветра (в предгорьях Алтайского края до 15−20 м/с, местами с порывами до 25−27 м/с, по высокогорью Республики Алтай — до 30 м/с) — объявлено штормовое предупреждение.

В горах Хакасии 17 октября ожидается сильный дождь, 18 октября сильный снег, мокрый снег, а также ветер 15−20 м/с.

«Начиная с 18 октября в тылу циклона ветер сменит свое направление на северное, значительно похолодает. Температурный фон не только войдет в свои климатические рамки, но и к выходным станет ниже нормы на 1 — 3 °С», — отмечают метеорологи.

Также сильный снег ожидается 17 октября в Якутии, на Нижней Лене, куда придёт циклон из Красноярского края.