Москва, , 23:33 — REGNUM В Москве с 22 по 28 октября в КВЦ «Сокольники» будет проходить ΧΙΧ Международный православный фестиваль «Артос», посвященный христианскому искусству. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В программе фестиваля будут представлены мероприятия, которые позволят раскрыть все грани христианского искусства. Для участников будут организованы мастер-классы для всей семьи по изготовлению традиционной русской игрушки из лыка, церковнославянской каллиграфии и музыкальному искусству. Пройдут встречи со священниками и известными православными людьми — актерами, режиссерами, книгоиздателями. Будут работать дискуссионные просветительские «круглые столы» для тех, кто интересуется историей и культурой.

Во время фестиваля будет действовать экспозиция известных живописцев России, ближнего и дальнего зарубежья, тематические и авторские фотовыставки. Гости ярмарки смогут ознакомиться со стендами монастырей и храмов, православной литературой, продукцией иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, рукодельных товаров, подарков и сувениров.

В рамках музыкального направления пройдут концерты традиционного хорового пения и канонического песнопения. Участники услышат современный фолк и фолк-рок, авторские духовные песни, старинные канты в оригинальной инструментальной обработке. Кроме этого, состоятся показы игровых, документальных и авторских многосерийных просветительских картин, объединенных внутренним призывом задуматься о духовном смысле жизни.

Напомним, Международный православный фестиваль «Артос» проводится в Москве с периодичностью 4−5 раз в год. В 2019 году он проходит уже в четвертый раз, до этого фестивальные программы были посвящены кухням народа мира, подвижникам нашего времени, святыням и «особым местам» для туристов и паломников. По словам организаторов, каждый раз фестиваль посещает порядка 60 тыс. человек.

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