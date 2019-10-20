Токио, , 12:51 — REGNUM Японские производители порнографии придумали довольно оригинальный способ борьбы с китайскими пиратами, которые незаконно тиражируют их продукцию в китайском сегменте интернет. Об этом сообщают японские СМИ.

Китайские пираты беззастенчиво тиражируют порнографическую продукцию, произведенную в Японии и не соблюдают авторских прав. Из-за натянутых отношений между Пекином и Токио японские производители порнографии никак не могут на это повлиять по официальным каналам.

Тогда японские производители придумали весьма оригинальный способ — на всей своей порнографической продукции они стали размещать надпись «Инцидент на Тяньаньмэнь 4 июня».

Дело в том, что в китайском сегменте интернета очень тщательно фильтруется вся информация, касающаяся событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, когда был жестко подавлен антиправительственный мятеж. Любая несанкционированная китайскими властями информация об этом событии сразу же блокируется в китайском сегменте интернета.

Китайские пираты сказали, что это нечестно и удар ниже пояса.