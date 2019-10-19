Москва, , 18:05 — REGNUM Пять проектов планировки территорий по программе реновации жилищного фонда Москвы вынесли на публичные слушания. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на обсуждение вынесены три территории, которые располагаются в Юго-Западном округе Москвы — в районах Академический и Черемушки, Ломоносовский и Обручевский, один проект на севере столицы — в Тимирязевском районе, а также кварталы в Люблино.

«Во всех проектах планировки по программе реновации создадут точки притяжения, появятся комфортные и благоустроенные места досуга для жителей районов», — отметила глава Москомархитектуры.

Кроме этого, особое внимание будет уделяться созданию социальной инфраструктуры (детских садов, школ, образовательных и физкультурно-оздоровительных комплексов, центров дополнительного образования и детских поликлиник).

Княжевская подчеркнула, что все проекты, реализующиеся по программе реновации, будут представлены горожанам в 3D-макете, с которыми можно будет ознакомиться с 25 по 31 октября. Сами общественные слушания пройдут 5 ноября, на них москвичи смогут обсудить пространственное решение застройки и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения проекта закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что в течение ближайших 10−15 лет по программе реновации жилищного фонда Москвы получат квартиры жители более 5 тыс. домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Программу реновации Москвы планируется реализовать в течение 10-15 лет