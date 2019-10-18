Копенгаген, , 21:41 — REGNUM Датская полиция задержала четверых граждан Румынии в западной части Ютландии. Арестованные подозреваются в совершении серии краж со взломом.

По сообщению представителей правоохранительных органов, четверо предполагаемых преступников, возможно, причастны к 14 ограблениям магазинов. Подобные случаи были зафиксированы во всех шести полицейских округах западной Ютландии. Грабители в основном проникали в помещения через крышу. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Арест провели сотрудники специального подразделения полиции. «Наши данные указывают на то, что четверо задержанных после совершения очередного преступления переезжали в другую часть страны. Некоторое время мы шли по их следу и у нас получилось наконец их задержать», — заявил инспектор полиции Бриан Восс Ольсен.