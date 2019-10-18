Кызыл, , 15:34 — REGNUM Лагерь условных террористов был обнаружен в предгорьях Западных Саян беспилотниками «Орлан-10». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа, так начались военные учения на территории Тувы.

Командование приняло решение уничтожить лагерь артиллерийским ударом, применив так называемую «мортирную стрельбу». Для этого самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК» заняли позиции на противоположном склоне горы.

«Стрельба по мишеням велась на дистанции более 18 км с закрытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировка огня и поражение целей осуществлялись с помощью БпЛА «Орлан-10», — отметили в ЦВО.

После чего разрозненные остатки боевиков были уничтожены мотострелками из штатного оружия. Всего в учениях было задействовано более пятисот военнослужащих и около шестидесяти единиц военной техники.

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