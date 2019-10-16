Майминский район, , 07:44 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупреждают о проведении тактико-специальных занятий Росгвардии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, занятия пройдут с 21 по 27 октября на территории Майминского и Чемальского районов.

Росгвардия (сс) By-itself

«В ходе занятий будет использовано огнестрельное оружие и специальные средства. Местных жителей просят не беспокоиться, сохранять спокойствие, а также не гонять скот в указанном направлении на период занятий и не заходить за установленные знаки», — отметили в правительстве.

Напомним, в эти дни в России проходит завершающий этап военных учений подразделений Росгвардии. Как сообщало ИА REGNUM, руководство войск отрабатывает управление частями.

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