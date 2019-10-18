Лондон, , 15:18 — REGNUM Движение по площади Oxford Circus, расположенной в центре Лондона, было заблокировано активистами экологического движения Extinction Rebellion. Об этом 18 октября сообщает The Guardian.

По данным издания, экоактивисты составили из деревянных шестов пирамиду в центре площади, подвесив внутри получившейся конструкции дерево, а несколько человек из их числа забрались на неё.

Также отмечается, что тут же находятся представители полиции и движение автотранспорта по этой площади, являющейся оживлённой дорожной развязкой, перекрыто.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 октября действия экоактивистов, забравшихся на крышу вагона метро на станции Canning Town на востоке столицы Великобритании, пресекли разгневанные пассажиры, которые из-за них в час пик не могли отправиться на работу.