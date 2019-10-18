Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин дал первые показания в суде. Обвиняемый в халатности и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 293 УК РФ) чиновник с предъявленными обвинениями не согласен.

Судеюное заседание длилось около трёх часов. За это время Илюгин подробно изложил, какими полномочиями и обязанностями наделены сотрудники районной администрации, описал правила выдачи разрешений на строительство.

Заседание отложено на 24 октября. В этот день Илюгин ответит на вопросы гособвинителя, уточняет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что Илюгина задержали в начале 2019 года. Около полугода чиновник находился под стражей, затем суд смягчил меру пресечения. В настоящее время главный архитектор Ростова-на-Дону находится под домашним арестом.

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