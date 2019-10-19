Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Симулятор баскетбола NBA 2K20 стал самой продаваемой игрой года в США. Об этом 18 октября сообщает сайт gamesindustry.biz.

Точные суммы не сообщаются, но NBA 2K20 удалось подвинуть Mortal Kombat 11 на вторую строчку в списке «самых продаваемых игр 2019 года». При этом игра также показала лучший старт среди проектов сентября 2019 года, обойдя Borderlands 3.

Напомним, NBA 2K20 — это симулятор профессионального баскетбола, разработанный студией Visual Concepts. Релиз игры состоялся 6 сентября 2019 года.

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