Махачкала, , 12:56 — REGNUM Власти Дагестана намерены продолжить ремонт общеобразовательных учреждений в рамках республиканского проекта «Сто школ». О своей готовности принять участие в программе на 2020 год заявили 100 спонсоров-меценатов, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе главы региона.

Напомним, проект «100 школ», направленный на приведение образовательных учреждений в нормативное состояние, стартовал в Дагестане в 2018 году. Его суть заключается в том, что ремонт осуществляется не только за счет средств из бюджетов республики и муниципалитетов, но и при поддержке меценатов. Причем наличие спонсора является обязательным условием для участия школы в проекте.

В 2018 году вместо 100 школ удалось отремонтировать 117. В 2019 году в связи с увеличением желающих оказать поддержку по проекту ожидается проведение работ в 227 учебных заведениях. В общей сложности, таким образом, за два года, по данным властей, будет отремонтировано 334 школы в разных городах и районах республики.

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