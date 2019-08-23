Махачкала, , 12:31 — REGNUM

Капитальный ремонт 217 учреждений среднего образования запланирован в Дагестане в 2019 году в рамках проекта «150 школ». Тем самым будут улучшены условия обучения для 133 тысяч школьников. Об этом на совещании работников образования республики заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

«В 2019 году проект «150 школ» реализуется в 217 школах. Таким образом, уже в этом году для 133 тысяч учащихся будут улучшены условия получения образования. <…> Мы планомерно решали и решаем проблему устаревшей инфраструктуры образовательных организаций. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств», — подчеркнула министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в рамках аналогичного проекта в Дагестане было улучшено материально-техническое состояние 117 школ республики. Для реализации проекта как тогда, так и сейчас, привлекаются деньги не только из бюджетов республики и муниципалитетов, но и средства меценатов.

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