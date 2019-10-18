Брянск, , 13:01 — REGNUM В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, сообщили 18 октября в пресс-службе МВД. Высокопоставленного полицейского задержали с поличным при попытке получить взятку в размере свыше миллиона рублей.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года мужчина пообещал одному фигуранту уголовного дела прекратить преследование — за пять миллионов рублей. 20 сентября начальник отдела получил от обвиняемого 2,2 тыс. долларов США (более 141 тыс. рублей). Следующую часть взятки полицейскому передавали под контролем сотрудников правоохранительных органов. Высокопоставленного полицейского задержали 17 октября при попытке получить от обвиняемого 1,105 млн рублей.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. В региональном УМВД заявили о проведении служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителя.