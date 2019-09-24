Улан-Удэ, , 14:10 — REGNUM Группа бурятских учёных написало коллективное обращение к народу и власти республики, выразив беспокойство спекуляцией на теме литературного бурятского языка и диалектов. Текст письма, под которым значатся академик РАН Борис Базаров, доктора и кандидаты филологических и исторических наук, опубликовало агентство ARD.

Поводом для письма стала инициатива главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева издавать газету «Буряад унэн» не только на литературном языке, но и на районных диалектах. По его словам, решение было принято совместно с руководителем администрации главы республики Баиром Цыреновым.

По мнению авторов обращения, литературный язык давно сложился, тогда как диалекты и говоры не имеют письменных норм.

«Отсутствуют правила правописания, грамматика. Ввиду этого неизбежно будут возникать многовариантность в воспроизведении и смысловые неточности и многие другие трудности», — отмечается в письме.

Спекуляция же на диалектах, по их словам, «вольно или невольно» снижает ценность бурятского литературного языка.

«Вместо консолидации бурятской нации происходит ее разобщение, низведение бурят до уровня этнического трайбализма, подогревается внутринациональный конфликт», — подчеркнули учёные.

В завершении они призвали власти не заигрывать с силами, разобщающими бурятский народ. В противном случае выразив готовность усилить общественное звучание своего беспокойства.

Как сообщало ИА REGNUM, Дамба Аюшеев заявил, что в районах Бурятии всё меньше людей говорят на бурятском языке, потому что литературная форма не подходит для них. В частности, они не могут выговорить букву h, которая часто встречается в литературном языке.

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