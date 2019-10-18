Москва, , 10:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил коллективу и ветеранам Российского научного центра (РНЦ) «Прикладная химия» телеграмму с поздравлениями в связи со 100-летним юбилеем научной организации. Текст телеграммы 18 октября опубликован на сайте президента России.

«Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, Центр внёс выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения», — говорится в тексте поздравительного документа.

Также в нем отмечается поистине героический и напряженный труд коллектива по обеспечению нужд армии во время Великой Отечественной войны, который, по мнению Путина, заслуживает самого глубокого признания.

Кроем этого, в телеграмме подчеркивается, что нынешнее поколение учёных, инженеров, специалистов занимается приумножением славных традиции своих предшественников и своей высокопрофессиональной, востребованной работой укрепляет индустриальный, технологический и оборонный потенциал России.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключается в поздравлении Владимира Путина.

Отметим, Военно-химический комитет при Русском физико-химическом обществе был преобразован в 1919 году Российский институт прикладной химии, а в 1992 году указом президента России на базе института был образован РНЦ «Прикладная химия».