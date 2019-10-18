Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В одном из густонаселенных районов Ленинградской области в ближайшее время начнет работу пункт приема использованной стеклянной тары, пластиковых бутылок и пакетов, автомобильных шин и макулатуры. Кроме того, с 1 ноября 2019 года пилотный проект по двухфракционному сбору мусора будет запущен в Приозерском районе Ленобласти.

Сортировка мусора Alexander Klink

Как ожидают власти региона, двухфракционный сбор мусора позволит увеличить глубину переработки отходов. Если пилотный проект будет успешным, этот опыт распространят на другие районы региона.

Согласно проекту, на улицах городов Ленобласти появятся специально оборудованные контейнерные площадки для раздельного накопления отходов. В одни контейнеры будут собираться пищевые отходы, в другие — так называемые «сухие». Собранные отходы поступят на сортировку и будут разделены на полезные фракции, пригодные к последующей переработке.

«Люди хотят чувствовать свою причастность к процессу реформирования сферы обращения с отходами. Каждый должен понимать, как именно он может участвовать в процессе правильного сбора и утилизации мусора, помогать природе и улучшать состояние окружающей среды», — считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов. В перспективе предполагается введение полного запрета на их производство.