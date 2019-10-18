Белгород, , 09:48 — REGNUM Правоохранительные органы нашли женщину, выбросившую младенца возле мусорных баков на улице Садовой в Белгороде. 33-летней жительнице областного центра предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Её задержали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемая родила дома доношенного жизнеспособного мальчика поздним вечером 7 октября 2019 года. Об этом она не стала говорить близким и решила задушить младенца. Свой поступок женщина объяснила тяжёлым материальным положением — в семье уже растут двое детей. Тело новорождённого она спрятала в пакете на балконе, а когда вечером 9 октября пошла забирать старших детей из сада — выбросила пакет около мусорного бака.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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