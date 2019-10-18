Токио, , 09:34 — REGNUM Шестилетний срок отбыл в тюрьме второй по значению босс крупнейшего в Японии гангстерского синдиката «Ямагути-гуми» Киёси Такаяма. Его освободили из тюрьмы в пригороде Токио 18 октября, сообщает Kyodo.

77-летний Такаяма находился в тюрьме за вымогательство. Оказавшись на свободе, он отправился в Нагою, где находится его штаб-квартира. На вокзале главаря ждали преданные ему люди, за встречей наблюдали полицейские. Они прибыли на место для предотвращения возможных нападений других банд.

В полиции полагают, что возвращение Такаямы может привести к обострению конфликтов между преступными группами. В августе 2015 в «Ямагути-гуми» произошел раскол, вызванный, предположительно, и диктаторскими действиями самого Такаямы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года в «Ямагути-гуми», по оценкам специалистов, состояли более 14 тыс. человек, однако до раскола членов группировки было на 9 тыс. больше.

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