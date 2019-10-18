Владивосток, , 04:44 — REGNUM В ближайшие дни, 19 и 20 октября, в Приморье будет преобладать повышенное атмосферное давление, привлекающее тёплые воздушные массы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

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По данным синоптиков, погода в крае будет преимущественно без осадков.

«В нижней тропосфере юго-западными потоками на край будет поступать более тёплая воздушная масса, и потепление в Приморье продолжится. Температурный фон однородный. Ночью будут преобладать положительные температуры, 0…+5 °С, лишь в горных районах до 8 градусов мороза. На южном побережье до +11 °С. Днём тепло, воздух прогреется до +13…+21 °С», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за потепления в Москве будут понижать температуру отопления, подаваемого в жилые дома.