Москва, , 13:57 — REGNUM В связи с потеплением Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) снижает параметры по давлению и температуре в централизованной системе теплоснабжения. Об этом 17 октября компания сообщила в Facebook.

Отопление

Снизят объём теплоносителя, циркулирующего в сети — с 250 до 200 тысяч кубометров в час. Температура теплоносителя в магистральной сети (но не в батареях) упадет до 75 градусов, что необходимо для нагрева горячей воды до 60 градусов. В квартирные радиаторы при таких параметрах будет поступать теплоноситель температурой 38−45 градусов.

В компании рассказали, что в межсезонье сложно регулировать температурные режимы в конкретных многоквартирных домах, так как «южная» и «северная» сторона прогреваются по-разному, а ощущения температуры у жителей субъективны — из одного дома поступают жалобы и на холод, и на жару в квартирах.

Систему теплоснабжения на ЦТП регулируют в автоматическом режиме по температуре наружного воздуха. В сообщении отмечается, что в случае избыточного получения тепла в конкретных многоквартирных домах следует обращаться в управляющие компании, которые обеспечивают эксплуатацию внутридомовых систем теплопотребления и могут выполнить технические мероприятия по их наладке и регулированию.