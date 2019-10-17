Нижний Новгород, , 22:25 — REGNUM По итогам второго этапа конкурса по распределению грантов президента РФ Приволжский федеральный округ занял II место в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Некоммерческие организации Поволжья отправили на конкурс 1,7 тыс. заявок. Победителями стали 407 проектов, которые получат гранты на общую сумму 618,4 млн рублей.

«Количество победителей из ПФО растет — по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку получили 337 заявок нашего округа, а во втором уже на 20% больше. Более чем на 100 млн рублей возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья», — отметил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Он добавил, что социально-значимые проекты, которые теперь будут реализованы, призваны сделать жизнь каждого жителя Поволжья интереснее и комфортнее.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором этапе конкурса свои проекты представили 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Больше всего проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области — 379 заявок. На втором месте — Башкирия, из которой подано 323 проекта, на третьем — Белгородская область с 283 инициативами. Победителями признаны 2128 проектов, которые получили поддержку на 4,35 млрд рублей.