Москва, , 17:05 — REGNUM Мослифт завершил программу обновления автопарка. Об этом 17 октября пресс-служба компании сообщила в Instagram.

Лифт kaisender

В сообщении отмечается, что обновление автопарка поможет Мослифту быстрее и качественнее выполнять все работы, связанные монтажом и обслуживанием лифтов. Сейчас круглосуточно работают минимум 40 автомобилей, что позволяет электромеханикам своевременно обеспечивать пуск лифтов.

Также для механизации погрузочно-разгрузочных работ при перевозке лифтового оборудования 20 грузовых автомобилей оборудованы кранами-манипуляторами.

Новые автомобили имеют все необходимое оборудование, оснастку и инструменты для оперативного устранения причин остановки лифтов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Мослифт обслуживает около 70 000 лифтов, расположенных во всех округах столицы. В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни пуск остановившихся по разным причинам лифтов в работу в круглосуточном режиме выполняет специализированная аварийно-диспетчерская служба. Нормативное время запуска лифта в работу составляет 30 минут, если причина остановки не связана с заменой деталей и узлов.