Москва, , 15:03 — REGNUM Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Сообщение об этом распространило Минобороны России 17 октября.

Как сообщает военное ведомство, подводные лодки, находящиеся в Охотском и Баренцевом морях, провели пуски баллистических ракет по полигонам, которые расположены в Архангельской области и на Камчатке. Кроме того, надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии отработали пуски крылатых ракет «Калибр» по прибрежным целям.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, учения «Гром-2019» проходили с 15 по 17 октября.

Врио начальника ГУ международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Евгений Ильин перед началом учений заявил, что они направлены «на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии» и не предполагают противостояния ни с каким конкретным государством или блоком стран.