Снежинск, Челябинская область, , 13:36 — REGNUM Проблемы ядерной безопасности обсудили участники Первой городской конференции, проходившей в Снежинском физико-техническом институте НИЯУ МИФИ. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба вуза.

Конференция прошла в рамках реализации совместного проекта с общественным советом Росатома и при поддержке Российского Федерального ядерного центра ВНИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина. Целью мероприятия стало формирование общественной приемлемости деятельности Росатома в регионах присутствия.

В мероприятиях, посвященных изучению различных аспектов культуры техногенной безопасности в атомной отрасли, приняли участие более 200 школьников и студентов, а также преподавателей городских школ, вуза и сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ.

Добавим, проект «Культура техногенной безопасности в атомной отрасли» стартовал в вузе весной 2019 года. Его реализация проходила в несколько этапов. Сначала педагоги вуза провели два обучающих занятия с дошкольниками по теме «Безопасный атом», позже с учениками 6−9 классов были организованы занятия и викторина. Логическим завершением проекта стала Первая городская конференция студентов и школьников.

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