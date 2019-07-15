Москва, , 14:33 — REGNUM

Госкорпорации «Росатом» запускает на территориях своего присутствия социальный проект «Право на здоровье. Основы эффективного взаимодействия для пациентов и врачей «атомных» городов».

Как сообщили в общественном совете «Росатома», проект направлен на повышение качества медицинской помощи, повышение правовой грамотности как граждан, так и медицинских работников. Незнание прав пациентов приводит к тому, что многие граждане недополучают бесплатную медицинскую помощь в заявленных государством объемах. Кроме этого, пациенты и врачи не всегда верно ориентируются в том, какие услуги существуют и как они должны быть предоставлены. Проект, разработанный экспертами комиссии по здравоохранению общественного совета госкорпорации «Росатом», призван повысить уровень взаимодействия пациентов и врачей в городах присутствия Росатома через освоение основ правовых знаний в сфере здравоохранения.

Проект реализуется Всероссийским союзом пациентов на средства Фонда президентских грантов. В ходе проекта будет создана телефонная горячая линия для пациентов и медицинских работников «атомных» городов. Кроме того, запланировано к проведению 36 школ правовой грамотности для пациентов. Уровень правовых знаний повысят медицинские работники, будет организована система консультирования граждан и врачей. Также планируется провести шесть круглых столов на территориях по вопросам улучшения взаимодействия пациентов и системы здравоохранения.

«Сегодня крайне важно создавать пациентоориентированное, обращенное к людям здравоохранение. Необходимо, чтобы участники процесса понимали свои права и обязанности, могли конструктивно и доброжелательно взаимодействовать, чтобы пациент информированно и сознательно принимал участие в сохранении своего здоровья, а специалист направлял его грамотно и точно», — подчеркнул руководитель проекта, председатель комиссии по здравоохранению общественного совета госкорпорации «Росатом» Ян Власов.

«На сегодняшний день требования к знаниям медицинских работников в сфере права и взаимодействия с пациентами колоссально выросли. У врача, загруженного каждодневной работой, нет времени и сил самостоятельно повышать уровень своих знаний. Наш проект направлен на то, чтобы снизить напряжение во взаимодействии между врачом и пациентом, обучая и тех, и других», — отметила координатор проекта по работе с медицинскими работниками Ольга Песнева.

«Одним из первых шагов проекта станет запуск в начале осени 2019 года бесплатной горячей линии для граждан (как пациентов, так и врачей). Она будет работать с 13:00 до 17:00 по московскому времени в будние дни», — сказала координатор проекта по работе с пациентами Светлана Сергеева. О запуске горячей линии будет сообщено отдельно.

С июля 2019 года по март 2020 года проект должен охватить «атомные» города Свердловской и Челябинской областей: Новоуральск, Лесной, Озерск, Снежинск, Трехгорный и Заречный. В результате реализации проекта должен повыситься уровень бесконфликтного взаимодействия пациентов и врачей, уровень правовых знаний в сфере здравоохранения у жителей и медицинских работников. В целом ожидается, что будет улучшена система взаимодействия пациентского сообщества с органами здравоохранения, муниципальной властью в защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь.