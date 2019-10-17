Белгород, , 12:31 — REGNUM В Белгородской области не построили необходимое количество автоматических пунктов весогабаритного контроля. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 16 октября на совещании с губернаторами по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге. Кроме Белгородской, в зону риска премьер отнёс и Московскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава кабмина уточнил, что регионы не достигли показателей, предусмотренных региональными проектами по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля. Раскритиковал премьер и тех, кто существенно отстаёт от других показателей.

«Всё это нужно отметить, и чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно, посмотрим. Будем это учитывать на будущее: как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется», — отметил Дмитрий Медведев.

При этом регион занимает лидирующее место по ремонту дорог, включая финишную укладку асфальтобетона.

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