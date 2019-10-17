Белгород, 17 октября 2019, 12:31 — REGNUM В Белгородской области не построили необходимое количество автоматических пунктов весогабаритного контроля. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 16 октября на совещании с губернаторами по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге. Кроме Белгородской, в зону риска премьер отнёс и Московскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава кабмина уточнил, что регионы не достигли показателей, предусмотренных региональными проектами по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля. Раскритиковал премьер и тех, кто существенно отстаёт от других показателей.
При этом регион занимает лидирующее место по ремонту дорог, включая финишную укладку асфальтобетона.
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