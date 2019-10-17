Керчь, Крым, , 10:48 — REGNUM Власти Крыма должны сделать всё возможное, чтобы в будущем не допустить трагедий, подобной той, что случилась год назад в Керченском политехническом колледже. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 17 октября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Москвичи прощаются с жертвами трагедии в Керчи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже. Мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем. Для этого в Крыму приняты дополнительные меры, прежде всего, по обеспечению безопасности образовательных организаций», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Спустя год после трагедии в городе прошла общегородская минута молчания, посвящённая памяти жертв.

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