Керчь, Крым, , 10:26 — REGNUM Общегородская минута молчания, посвященная годовщине событий со стрельбой и взрывом в Керченском политехническом колледже, прошла в Керчи. Об этом 17 октября сообщил заместитель главы керченской администрации Дилявер Мельгазиев.

«В городе прошла единая минута молчания», — приводит РИА Новости слова Мельгазиева.

Также он подчеркнул, что в трауре по жертвам стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже находится весь город.

Кроме этого, замглавы администрации Керчи рассказал, что сегодня отменены все увеселительные мероприятия и что во всех храмах и мечетях города состоятся соответствующие молебны.

При этом он отметил, что в самом колледже прошла линейка памяти с участием представителей духовенства и добавил, что жители города несут цветы к импровизированному мемориалу и памятному знаку трагедии.

«Трагедия навсегда отпечаталась в сердцах людей», — сказал Дилявер Мельгазиев.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, незадолго до этого получивший лицензию на использование оружия, устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в своем учебном заведении. В результате погиб 21 человек, из которых 16 — учащиеся колледжа и ещё 5 — его сотрудники. Также свыше 50 человек пострадало. Сам убийца после произошедшего покончил с собой в библиотеке учебного заведения.