Париж, , 09:26 — REGNUM Французский бренд Christian Dior принес извинения и выразил поддержку территориальному суверенитету Китая после того, как подвергся критике за использование карты Китая без Тайваня, сообщает Sindonews.

Известно, что инцидент произошел во время презентации Dior своей сети бутиков в городе Ханчжоу (Китай).

«Dior передал глубокие извинения за неправильные заявления и ошибки, допущенные сотрудниками компании во время презентации», — говорится в заявлении французского бренда.

«Dior уважает и придерживается принципа единого Китая, строго соблюдая территориальной целостности и суверенитета Китая, а также чувства китайского народа», — отметили в компании, пообещав принять превентивные меры, чтобы такие инциденты не повторялись.

Модные бренды, такие как Givenchy, Coach и Versace, также приносили извинения за подобные инциденты в последние месяцы.

Напомним, Тайвань является наиболее чувствительной региональной проблемой для Китая. Пекин считает Тайвань частью своей территории.