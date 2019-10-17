Красноярск, , 03:20 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ветошкину, проживающему в Красноярске, исполнилось 95 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Красноярска.

В ряды Красной Армии Михаил Ветошкин вступил в 18 лет. Окончил курсы радистов. После учёбы был направлен с группой на Воронежский фронт в распоряжение 3-й танковой армии.

Прошёл Курскую битву, форсировал Днепр, освобождал от врага Украину, участвовал в боях за Берлин.

Михаил Яковлевич награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», юбилейными медалями.

После войны был судебным исполнителем, нотариусом, судьёй.

«Ветеран до сих пор участвует в районных, городских и краевых патриотических мероприятиях», — рассказали в администрации Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре отпраздновала 90-летие жительница Норильска, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Тимофеевна Евстафьева.

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