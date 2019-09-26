Норильск, Красноярский край, , 12:41 — REGNUM Жительница города Норильска, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Тимофеевна Евстафьева принимает поздравления с 90-летием. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в администрации Норильска, ветеран получила персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин», — говорится в поздравлении.

Зинаида Тимофеевна Евстафьева является труженицей тыла, в мирное время она работала учителем начальных классов, воспитателем. Награждена почётными знаками и медалями. В Норильске живёт с 1955 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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