Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM Дворец культуры «Химмаш» в Екатеринбурге уже передают в городскую собственность. Об этом сообщает ЕАН.

Ранее ДК находился в частной собственности и мог быть снесён. После просьб горожан и общественников мэр Александр Высокинский пообещал, что «Химмаш» передадут в собственность города.

Тем не менее, вопрос с ДК давно не затрагивался властями, поэтому депутаты гордумы уточнили у нового главы управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, какова судьба объекта. Представительница департамента по управлению муниципальной собственностью помогла новому руководителю и ответила, что сейчас проходит процесс переоформления «Химмаша».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба мэрии города заявляла в сентябре 2019 года, что ДК будет передан в собственность города. Была составлена дорожная карта по переоформлению объекта.

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