Таллин, , 17:56 — REGNUM Эстонские власти планируют предоставить возможность эстонским заключённым заказывать товары и продукты в специальном интернет-магазине, сообщает сегодня, 16 октября, портал эстонского издания Postimees. Для этих нужд в ближайшее время планируется объявить конкурс по созданию специальной площадки в сети интернет.

Считается, что таким образом заключённые смогут покупать товары и продукты, которые отсутствуют в тюремных магазинах. Также планируется позволить лишённым свободы контролировать свои банковские счета.

Администрации тюрем при этом должны будут иметь полный доступ к заказам осуждённых и контролировать их покупки.