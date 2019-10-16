Могадишо, , 21:10 — REGNUM Сомалийские войска в районе Бардера региона Гедо обнаружили и отбили у террористов сотни голов скота, которые были насильственно отобраны у жителей боевиками террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Командир 49-й пехотной дивизии Мохамед Али Абдуллахи сообщил журналистам, что спецоперация федеральных войск проходила в 50-километровой зоне района Бардера, где сомалийским солдатам пришлось вступить в затяжную перестрелку с боевиками, чтобы вернуть угнанный скот.

«Операция была заранее спланирована, мы уничтожили всех боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и мы вернули людям, отобранных силой коз и верблюдов», — сказал он.

Офицер отметил, что его пехотная дивизия будет продолжать преследовать и уничтожать террористов, пока они полностью не будут изгнаны из районов его ответственности.