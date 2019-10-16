Сухум, , 14:41 — REGNUM Группа руководителей региональных средств массовой информации России находится в Абхазии в рамках пресс-тура, организованного министерством по курортам и туризму Абхазии. Представители СМИ приехали в республику познакомиться с ее историей, культурой, достопримечательностями, курортными объектами. Об этом 16 октября сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Сухум, Абхазия © tourweek.ru/user/713

Российским журналистам предоставлена возможность посмотреть курортные объекты практически по всей республике — от Гагры до Ткуарчала.

15 октября в Сухуме состоялся круглый стол на тему «Продвижение курортов Абхазии в СМИ» с участием руководителей министерства по курортам и туризму Абхазии, представителей российских региональных СМИ и Союза журналистов Абхазии. На круглом столе министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия отметил важность широкого освещения в российских федеральных и региональных медиа курортного и туристического потенциала республики.