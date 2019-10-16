Москва, , 13:10 — REGNUM Количество совершаемых в семьях преступлений в отношении детей увеличилось в России за последние годы. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУООП МВД России Станислав Колесник.

Он отметил, что в 2016 году каждое четвертое преступление в отношении ребенка совершали родители, однако в 2017 и 2018 годах таким оказался каждый второй случай. Это отмечено на фоне общего роста количества преступлений, от которых пострадали дети.

МВД проводит индивидуальную работу с проблемными семьями. Есть семьи и дети, которые стоят на учёте, с ними проводится профилактическая работа, приводит слова Колесника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД также заявили о резком росте преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За пять лет количество таких преступлений выросло на 42%.

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