Пекин, , 05:16 — REGNUM Китай стремится обеспечить производство более чем 330 млн му (около 22 млн га) озимой пшеницы в 2019 году, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР, передает агентство Синьхуа.

Кроме того, власти намерены увеличить долю высококачественной пшеницы на 2 процентных пункта относительно 2018 года, а также сохранить площади возделываемого озимого рапса на уровне 100 млн му.

Заместитель министра сельского хозяйства КНР Чжан Таолинь отметил, что для этих целей власти прибегнут к ряду мер, включая политику субсидирования поддержки фермеров, а также улучшив систему поставки семян и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, для обеспечения производственной безопасности страны, в Китае была создана компания по выращиванию гибридного риса высокой урожайности с участием одного из всемирно известных китайских агрономов.

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