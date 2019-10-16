Биробиджан, , 05:10 — REGNUM Из-за тяжелого финансового положения, в котором находится Биробиджанский район, правительством области принято решение о передаче котельных под оперативное управление государственного предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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12 из имеющихся 15 котельных Биробиджанского района переданы под оперативное управление государственного предприятия «Облэнергоремонт плюс». Три оставшиеся котельные будут переданы новому оператору к концу текущей недели. Все котельные имеют запасы угля на 20−30 дней. Предпринимаются меры по предотвращению хищений угля местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, для прохождения отопительного сезона ЕАО получило из федерального бюджета 1 млрд рублей.