Кито, , 22:49 — REGNUM В большей части Эквадора, после того как были демонтированы баррикады, восстановлена работа транспорта, как внутри-, так и межрегионального. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По данным Национального агентства перевозок, работа транспорта в стране восстановлена на 85%. В агентстве также отметили, что движение пассажирских автобусов восстановлено в 16 из 24 провинций Эквадора.

Нормализация работы транспорта стала возможна благодаря возврату правительством государственных субсидий на топливо.