Архангельск, , 18:44 — REGNUM Юрист Оксана Владыка, в квартире которой накануне был проведен обыск, подписала подписку о неразглашении сведений по уголовному делу. Об этом защитница экоактивистов сообщила на своей странице ВКонтакте.

«Два факта. На данный момент у меня статус свидетеля и подписка о неразглашении сведений по данному уголовному делу», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом к проведению обыска в квартире Владыки послужили видеролики с порнографией, которые женщина якобы распространяла в сети.

Подробнее:

Юриста защитников Шиеса подозревают в распространении порно