Новосибирск, , 15:38 — REGNUM Правительство Новосибирской области в лице министерства строительства делает всё возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, которые включены в реестр, заявили в пресс-службе областной администрации.

По словам министра строительства Ивана Шмидта, в регионе реализуется ряд мер в сфере долевого строительства и ведётся работа по запуску работы «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт «Минстрой региона действует в сфере долевого строительства только в рамках правового поля. На постоянной основе министерством ведётся конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведётся конструктивная работа, подвижки есть. Один из примеров — район Закаменский, по которому мы вошли в русло практического взаимодействия, и первый дом мы планируем достроить уже в следующем году. В ближайшее время планируем достроить все дома в этом микрорайоне».

Шмидт отметил, что Минстрой региона совместно с органами местного самоуправления разработал «дорожную карту» законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включённых в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

По официальным данным, сейчас в общем перечне «проблемных объектов» области 66 жилых домов. С начала текущего года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранее дольщики ЖК «Новомарусино» провели голодовку у здания новосибирского правительства. Несколько лет назад около 700 новосибирских семей вложили деньги в строительство квартир в этом ЖК, но так и не получили их.

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