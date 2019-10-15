Белгород, 15 октября 2019, 14:52 — REGNUM С начала 2019 года муниципальные образования Белгородской области получили 9,7 тыс. новых мусорных контейнеров. До конца года планируется заменить ещё пять тысяч. На территории региона действует 23 пункта приёма вторсырья, при которых организован раздельный сбор мусора, сообщили 15 октября в пресс-службе губернатора и правительства области.
Итоги работы по новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами за девять месяцев 2019 года подвёл на брифинге в правительстве региона генеральный директор ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области Леонид Белоковаленко. Для приёма пластиковой и алюминиевой тары в Белгороде установили вендинговые аппараты и самый большой в России пандомат, работающий на солнечной энергии. 115 спецавтомобилей компаний-транспортировщиков перешли на метановое топливо.
ООО «Центр Экологической Безопасности» является региональным оператором Белгородской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года.