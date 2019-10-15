Белгород, , 14:52 — REGNUM С начала 2019 года муниципальные образования Белгородской области получили 9,7 тыс. новых мусорных контейнеров. До конца года планируется заменить ещё пять тысяч. На территории региона действует 23 пункта приёма вторсырья, при которых организован раздельный сбор мусора, сообщили 15 октября в пресс-службе губернатора и правительства области.

Итоги работы по новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами за девять месяцев 2019 года подвёл на брифинге в правительстве региона генеральный директор ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области Леонид Белоковаленко. Для приёма пластиковой и алюминиевой тары в Белгороде установили вендинговые аппараты и самый большой в России пандомат, работающий на солнечной энергии. 115 спецавтомобилей компаний-транспортировщиков перешли на метановое топливо.

«Нами постоянно ведётся работа с органами местного самоуправления по ликвидации локальных мест несанкционированного складирования отходов. И если за 6 месяцев мы ликвидировали порядка пяти кубических метров отходов, то сейчас эта цифра уже составляет 13 тысяч кубических метров отходов, и мы их вывозим по сигналам собственников», — уточнил Леонид Белоковаленко.

ООО «Центр Экологической Безопасности» является региональным оператором Белгородской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года.