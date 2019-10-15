Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Совсем не октябрьское тепло, державшееся в последнее время в регионах Западной Сибири, вскоре сменится существенным похолоданием. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в Гидрометцентре России.

«Бабье лето» уходит. По информации синоптиков, тепло в Сибири держалось из-за того, что в последнее время большая часть территории Сибирского федерального округа (СФО) находилась в очень тёплой воздушной массе.

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Тёплая погода била рекорды. Например, днём 14 октября были перекрыты суточные максимумы температуры воздуха в Кемерове. Воздух в столице Кузбасса прогрелся до +20,1°С. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2011 году — +19,7°С. В Барнауле (Алтайский край) столбики термометров поднялись до +22,3°С (+21,8°С в 2004 году), в Кызыл-Озёке (Республика Алтай) — до +24,7°С (+23,3°С в 2011 году).

Тепло сохранится 15−16 октября, однако, как предупреждают синоптики, «похолодание уже близко».

Циклон, перемещающийся с юга Урала в восточном, а затем северо-восточном направлении, начнёт влиять на погоду в южной части Западной Сибири 16−17 октября. В большинстве областей прогнозируются осадки (дождь, мокрый снег) и сильный порывистый ветер. Местами даже сможет образоваться временный снежный покров.

По Алтайскому краю и Республике Алтай выпущено штормовое предупреждение. Ожидается дождь, мокрый снег, усиление ветра, похолодание.

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В горах Хакасии 17 октября прогнозируется сильный дождь, 18 октября — сильный снег, мокрый снег. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с.

С 18 октября ожидается похолодание. Температурный фон «не только войдёт в свои климатические рамки, но и к выходным станет ниже нормы на 1−3°С».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 8 октября потеплело до +22,5°С. Предыдущий максимум (+21,6°С) наблюдался в этот день в 1932 году. Абсолютный температурный максимум воздуха в Омске был перекрыт днём 9 октября. Потеплело до +21,5°С, что на 1,9 градуса больше, чем в этот день в 1900 году.

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