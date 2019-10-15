Вильнюс, , 13:19 — REGNUM Литва занимает одну из худших позиций в новейшем рейтинге гендерного равенства Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 октября. Согласно новейшему отчёту Института гендерного равенства Европы, одного из подразделений ЕК, Литва занимает 23 строчку рейтинга и обгоняет только Грецию, Венгрию, Словакию, Румынию и Польшу.

Литва набрала 55,5 баллов из 100, что даже хуже среднего показателя по ЕС, который составляет 67,4 баллов. В первой тройке — Швеция с 83,6 баллами, Франция с 74,6 баллами и Финляндия с 73,4 баллами.

Литва отстаёт и от остальных двух стран Прибалтики. Латвия собрала 59,7 баллов, а Эстония — 59,8 баллов.

Отметим, что сам Институт гендерного равенства физически расположен в Вильнюсе, а всё последнее десятилетие ушедшая в этом году президент Литвы Даля Грибаускайте провозглашала активную борьбу за равенство полов.