Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Проект генплана Екатеринбурга до 2035 года предстоит оценить на предмет учёта интереса города. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Чиновник призвал специалистов и широкую общественность высказать свои предложения и замечания по проекту.

«Необходимо оценить, в полной ли мере учтены текущие и стратегические интересы города в настоящем и в будущем», — сказал Бирюлин.

Возможно, подрядчику («Мастерская Генерального плана») нужно будет внести правки в опубликованный проект по итогам обсуждений. В дальнейшем, после согласования документа мэрией, его направят в свердловский минстрой для утверждения.

Напомним, ранее Алексей Бирюлин признал, что даже в администрации города проект генплана вызвал вопросы и предложения. Документ готовился четыре года.

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