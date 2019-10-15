Северобайкальск, Бурятия, , 11:36 — REGNUM Очистные города Северобайкальска из-за устаревшей технологии не обеспечивают фильтрацию стоков до приемлемых значений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской прирородоохранной прокуратуры по итогам проверки предприятия, эксплуатирующего сооружения.

В результате в стоках с очистных зафиксировано превышение предельной допустимой концентрации вредных веществ по фосфат ионам — в 11 раз, хлоридам — в 6,3 раза, аммоний-иону — в 6 раз, взвешенным веществам — в 3,6 раза, по железу общему в — 2,85 раза, нефтепродуктам — в 1,8 раза и другим веществам. Загрязнённые стоки сбрасываются в реку Тыя, которая впадает в озеро Байкал.

«По оценкам ученых, в результате этого создаются благоприятные условия для размножения водоросли спирогиры, которая представляет угрозу для естественных экосистем Байкала», — отметили в прокуратуре.

В надзорном органе оценили ущерб реке на сумму 432 тыс. рублей, который был взыскан с предприятия. Власти республики в настоящее принимают меры для внедрения для внедрения современных технологий в очистные, чтобы «обеспечить надлежащее качество очистки сточных вод и снизить негативное воздействие на озеро Байкал».

Впрочем, эти меры также направлены на то, чтобы ослабить требования законодательства к стокам. Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии считают, что действующие нормы предельно допустимых воздействий на озеро Байкал не работали никогда и не работают сейчас.

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